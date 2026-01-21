Жителю Новоуральска, который избил грудничка до смерти, грозит пожизненный срок

25-летнему горе-отцу из Новоуральска, который насмерть избил своего 2-месячного ребенка из-за того, что не мог вынести плача малыша, грозит пожизненное лишение свободы. Он обвиняется п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

По версии следствия, вечером 21 октября 2025 года отец был дома на улице Первомайской вместе с женой и маленьким ребенком. Из-за личной неприязни и из-за того, что младенец плакал и не мог успокоиться, мужчина несколько раз ударил малыша по голове, в грудь и по левой ноге. В результате ребенок получил тупую закрытую тяжелую черепно-мозговую травму с отеком мозга, перелом черепа, у него были сломаны ребра. В тот же вечер младенец скончался. В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что ребенок родился недоношенным и до 13 октября находился в больнице с мамой.

Уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Новоуральск, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube