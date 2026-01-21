«Отменяем однозначно!» – Жога вычеркнул Екатеринбург из «оплотов либерализма»

Полпред президента в УрФО Артем Жога заявил, что с Екатеринбурга давно пора снять штамп «либеральной столицы».

«Я больше года нахожусь в Свердловской области, проехал по многим городам, предприятиям, заводам. Встречался с молодежью, со студентами, с активистами. Судить по пяти, шести, десяти людям, придерживающихся таких (либеральных, – прим. ред.) взглядов, и сравнить с миллионным населением Свердловской области нельзя. Я с уверенностью скажу, что это патриотически настроенный регион. Отменяем однозначно этот статус», – заявил Артем Жога на встрече с редакторами уральских СМИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube