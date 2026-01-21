«Душевный ОПК» и дети: Жога рассказал о новых направлениях волонтерства

V форум «Патриоты Урала», который состоится в марте в Ханты-Мансийске, станет более массовым, чем предыдущий, и охватит новые направления волонтерской деятельности.

Как рассказал на встрече с редакторами уральских СМИ полпред Артем Жога, на форуме будет представлено новое направление – детское, так как среди волонтеров становится все больше школьников и студентов. Также будет углубляться сотрудничество полпреда с организаторами молодежного форума «Утро» – Артем Жога уже поручил его организаторам сформулировать новые задачи молодежной политики. В том же русле будет идти взаимодействие с уральскими профсоюзами. Полпред отметил, что сейчас в общественную деятельность недостаточно вовлекаются представители рабочей молодежи, но эта тенденция будет меняться.

Еще одно важное направление, которое будет развиваться – «Душевный ОПК». Артем Жога пояснил, что таким термином называют деятельность волонтеров, которые своими руками делают для участников СВО вещи, которые помогают бойцам ощутить себя как дома. «Когда снимаешь форму, в которой проходил сутки, двое, не снимая, и облачаешься в одежду, которую связали тебе с заботой бабушки или дедушки, это дает моральное успокоение. Я сам через это проходил, я знаю», – рассказал полпред.

Артем Жога также уверен, что V форум «Патриоты Урала» уже можно будет с полным основанием назвать «Патриоты Урала и России». Прошлый форум посетили представители 46 регионов, а в этот раз, уверен Жога, их будет еще больше.

Ханты-Мансийск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube