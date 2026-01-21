Жители уральского города жалуются, что не могут дождаться автобусов в мороз. Администрация просит потерпеть

В городе Артемовском Свердловской области складывается непростая ситуация с общественным транспортом. В морозную погоду люди ждут автобусы по 30-40 минут на остановках, причем даже в утренние и вечерние часы. Администрация муниципалитета признает проблему и просит жителей потерпеть «некоторое время».

В Артемовском и раньше были перебои с автобусами. С 1 января в городе сменился перевозчик на основном городском маршруте № 111, вместо ИП Малых маршрут теперь обслуживает ООО «АТП». Но ситуация не улучшилась, а стало даже хуже. Жители в соцсетях постоянно выказывают недовольство работой общественного транспорта.

«Что у нас с транспортом? Ребенок простоял на остановке с 7:40 до 8:30, конечная 1/2. Безобразие, час пик ни одного автобуса. Раньше около 8 [часов] всегда была маршрутка, много детей везут в садик в это время, а это, вообще, кошмар какой-то», – ругается Оксана в паблике «Нетипичный Артемовский».

«В выходные так вообще уехать, это жесть. Стоишь по 35-40 мин. на остановке, что в одну сторону, что в другую», – сообщает еще один подписчик Zima.

«Перевозками занимается АТП, а у него в наличии, похоже, 2 автобуса и 1,5 газели. Вот и результат. Ни утром, ни днем, ни вечером не уехать нормально», – негодует Ольга Зыкова.

В ответ на критику администрация муниципалитета создала чат в мессенджере МАХ, где горожане могут сообщать о задержках и отсутствии автобусов. «Поскольку сменился перевозчик, за истекшие две недели маршруты не обкатаны до автоматизма, есть проблемы и с водительским составом, и с автобусами, что приводит к нарушениям в графиках движения. Мы это все видим, в том числе и благодаря вашим сообщениям в этом чате. Проблему с транспортом никто не отрицает, но и перевозчику нужно время, чтобы наладить четкий график движения. Сейчас прорабатываем изменения в расписании, чтобы не было больших перерывов», – сообщила руководитель управления по городскому хозяйству Анастасия Угланова (цитату приводит газета «Артемовский рабочий»).

«В ближайшее время мы планируем создать новый график работы маршрутов и провести его обкатку в течение некоторого времени. Цель – понять, насколько новая схема эффективна, и, если все устраивает, утвердить окончательный вариант. После этого на остановках будут установлены стационарные расписания всех маршрутов, что поможет пассажирам лучше ориентироваться и планировать свои поездки», – сообщил глава Артемовского Андрей Клименко в своих соцсетях после совещания с перевозчиками. Мэр указал, что в городе будет проводиться выборочная проверка движения транспорта, чтобы контролировать соблюдение графиков: «Мы внимательно следим за процессом, вносим коррективы по мере необходимости и ориентируемся на отзывы пассажиров и водителей».

Артемовский, Ангелина Сергеева

