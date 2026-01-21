В Екатеринбурге появились остановки «Академика Вавилова» и «Губернаторский лицей»

В Екатеринбурге появились новые остановки общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Академическом районе наименование «Улица Академика Вавилова» присвоено остановкам, расположенным на строящемся участке улицы Академика Вавилова от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау в обоих направлениях.

В Чкаловском районе наименование «Губернаторский лицей» присвоено остановкам, расположенным на строящемся участке бульвара Золотистого от улицы Любви до бульвара Вдохновения в обоих направлениях.

В Октябрьском районе остановка «Леруа Мерлен» переименована в «Переулок Базовый».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube