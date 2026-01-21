ГАИ привлечет народные дружины для патрулирования трасс в сильные морозы

Свердловская Госавтоинспекция усиливает патрулирование автомобильных дорог на время сильных морозов. В ближайшие дни в регионе ожидается похолодание до -42°.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, дорожным полицейским будут помогать общественные активисты. Планируется задействовать порядка 40 народных дружин, объединяющих около 80 человек. Совместные группы сосредоточат внимание в ночные часы на восьми ключевых трассах региона федерального и регионального значения.

Дружинники станут «дополнительными глазами» на дороге. Если они увидят автомобиль, съехавший на обочину, заметят аварийную ситуацию или автомобилистов, которые явно нуждаются в помощи, то незамедлительно сообщат об этом ближайшему экипажу ДПС. Также в ГАИ напомнили, что каждый участник движения может напрямую обратиться за помощью, позвонив по телефонам экстренных служб 112 или 102, а также лично к любому экипажу дорожно-патрульной службы. Все наряды ДПС в морозы дополнительно ориентированы на оказание помощи водителям и пешеходам.

Во время аномальных холодов водителей просят отказаться от необязательных поездок. В случае выезда нужно заранее проверить техническое состояние автомобиля. Пешеходам следует передвигаться в одежде со светоотражающими элементами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

