Верховный суд признал правоту мэрии Екатеринбурга в борьбе с киосками

Действия администрации Екатеринбурга по сносу ларьков с истекшими сроками договоров размещения и демонтажу незаконно размещенных киосков признаны правомерными.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Верховный суд РФ отменил решение Седьмого кассационного Челябинского суда, согласно которому городские власти должны были остановить снос киосков или продлить сроки договоров аренды НТО как минимум до 31 декабря 2026 года.

Напомним, к реформе нестационарной торговли мэрия Екатеринбурга приступила в 2024 году. Необходимость изменения правил в регулировании киосков объяснил тогда директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин. По его словам, в Екатеринбурге нестационарная торговля делится на две группы: владельцы киосков, которые получили размещение без торгов (в мэрии их окрестили как «наследие 90-х») и бизнесмены, которые заключили договор аренды по результатам торгов в 2020 году (их всего 39 в городе). В первую группу в 2024 году входило 98% киосков, и, по мнению чиновников, там процветал теневой бизнес.

В 2025 году городские власти сносили незаконные киоски и одновременно включали в схему НТО безопасные места для размещения торговых объектов. За год для киосков было подобрано 80 новых локаций. Аукционы на право размещения были проведены по 82 лотам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube