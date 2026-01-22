В 2025 году судебные приставы отправили домой более 2000 иностранцев

В 2025 году судебные приставы Свердловской области отправили на родину 2065 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, все мигранты прибыли на заработки, но находились в России, не имея на то законных оснований. Их признали виновными по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации».

Суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегальных мигрантов за пределы России. Депортации они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан. Судебные приставы оформили все необходимые документы и сопроводили нелегалов до пунктов пропуска через государственную границу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

