Уральские астрономы обнаружили веселящий газ в туманности Ориона

Ученые из лаборатории астрохимических исследований Уральского федерального университета обнаружили в межзвездных льдах в области звездообразования туманности Ориона закись азота (N 2 O, веселящий газ). Об открытии сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Мы обнаружили закись азота во льдах в направлении 16 протозвезд из 50 проанализированных нами. Содержание N 2 O в этих протозвездах варьируется в пределах от 0,2 % до 2,1 % относительно льда, состоящего из молекул СО. Обнаружение закиси азота более чем в десятке протозвезд означает, что эта молекула широко распространена в межзвездных льдах, а наша работа – первое уверенное обнаружение ледяного N 2 O», – рассказывает лаборант-исследователь научной лаборатории астрохимических исследований УрФУ Варвара Картеева.

В газе межзвездных облаков, из которых образуются звезды и планеты, известно более 300 молекул: от простых до относительно сложных органических. В твердой же фазе межзвездной среды – на межзвездных пылевых частицах, которые при низких температурах (-263 °C) покрываются льдом, образующим так называемые ледяные мантии – в мире достоверно идентифицировано на сегодня лишь восемь молекул. Таким образом, молекула N 2 O, которую обнаружили ученые УрФУ, стала девятой. Помимо нее, коллектив УрФУ также заявил о предварительном обнаружении еще одной молекулы – изоциановой кислоты (HNCO).

Как поясняют ученые, обнаружить молекулы во льдах гораздо сложнее, чем в газе, так как в твердой фазе молекулы видны только в инфракрасном диапазоне в случае, когда неподалеку находится звезда, которая помогает «подсветить» необходимую область. Кроме того, существует множество других мешающих факторов.

Находка крайне важна. Молекула закиси азота легче вступает в реакции при низкой температуре, чем, например, вероятный основной носитель азота в ледяных мантиях – молекулярный азот (N 2 ), и может участвовать в химии более сложных азотсодержащих молекул, включая аминокислоты, необходимые для строительства белков – основы для живых организмов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

