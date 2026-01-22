Средняя цена за литр водки превысила 900 рублей

За прошедшую неделю в Свердловской области более чем на 2% поднялась средняя цена на водку. Один литр в среднем теперь стоит 907 рублей (неделю назад – 886 рублей), сообщает Свердловскстат.

Продолжают дорожать овощи и фрукты. Свежие огурцы стоят уже 308 рублей, помидоры – 267 рублей, яблоки – 167, бананы – 151,5 рубля. Немного подросли в цене овощи из борщевого набора – картофель, капуста, свекла, морковь.

Одновременно на несколько рублей дешевле стали сливочное масло, сыр, копченая колбаса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

