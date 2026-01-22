У выпускников осталось 10 дней, чтобы выбрать предмет для сдачи ЕГЭ

У учеников 11 классов осталось меньше двух недель, чтобы выбрать предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ.

В департаменте информполитики напоминают, что прием заявлений от участников Единого государственного экзамена завершится 2 февраля. Участники ЕГЭ могут зарегистрироваться на экзамен онлайн, на сайте министерства образования Свердловской области, а также на сайте «ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области». Также доступна офлайн-подача документов. В этом случае одиннадцатиклассники подают заявление в своих школах, а выпускникам прошлых лет необходимо обратиться в место регистрации на сдачу ЕГЭ, определенное в каждом муниципалитете.

В 2026 году ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа. Досрочный период стартует 20 марта. Основной период ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня. Ожидается, что в Свердловской области ЕГЭ сдадут порядка 18 тысяч участников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube