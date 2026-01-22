Пилоту, посадившему самолет в пшеничном поле, предъявлен иск на 118,9 млн рублей

Пилоту Сергею Белову, посадившему самолет «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области в сентябре 2023 года, в суде предъявили требования на сумму 118,9 млн рублей из-за повреждения воздушного судна.

«От столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, колеса в количестве 6 штук и тормоза в количестве 4 штук, общей стоимостью 118,9 млн рублей», – следует из материалов дела, которые цитирует ТАСС.

Защита пилота Белова настаивает на том, что экспертиза проводилась некорректно и со значительным количеством ошибок и противоречий. По словам адвоката, в материалах дела нет мотивированного документального подтверждения размеру ущерба, хотя пилоту вменяется как раз причинение крупного ущерба.

До этого Омский суд направил назад в прокуратуру дело Белова. Основанием для этого стало составление обвинительного заключения с нарушением требования кодекса. Прокуратура попыталась обжаловать это решение, однако 20 января Омский областной суд оставил его без изменения.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области. Экипаж принял решение о посадке в поле из-за аварийной ситуации – отказа гидравлической системы. В результате приземления медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам. Глава Омской области Виталий Хоценко назвал летчиков героями.

Однако в сентябре 2025 года дело об аварийной посадке самолета под Новосибирском поступило в суд. По версии следствия, Белов, налетавший в общей сложности свыше 8 тыс. часов, принял ряд ошибочных решений.

Москва, Елена Васильева

