В Каменске-Уральском сменился главврач городской больницы после инспекции минздрава

Главврач городской больницы Каменска-Уральского Алексей Зубов уволен после проверки областного минздрава. Вице-губернатор и глава министерства Татьяна Савинова во время рабочего визита 20 января посетила две городские поликлиники, в которых сейчас идет капитальный ремонт, и выразила недовольство, что подрядчик сорвал сроки. Объекты планировалось сдать еще в конце 2025 года.

Как сообщили в областном минздраве, сейчас поликлиника по ул. Добролюбова, 7, принимает пациентов на первом этаже, пока на верхних идет ремонт. Поликлиника на ул. Рябова, 20, закрыта полностью на ремонт. «Я категорически неудовлетворена этими объектами по ходу проведения ремонта. Прошу прощения у жителей Каменска-Уральского, что медицинская помощь оказывается в таким скученных условиях, и медикам сложно работать. У нас состоялся весьма жесткий разговор и с руководством больницы, и с подрядчиком, который ведет оба объекта. До конца недели проведем повторную встречу с подрядчиком и будем принимать решение. Наша задача – завершить ремонт за несколько месяцев, подрядчик должен предоставить актуальный график производства работ. Минздрав будет еженедельно курировать обе эти поликлиники», – прокомментировала Татьяна Савинова.

Сегодня Алексей Зубов покинул пост главврача. С 23 января руководителем городской больницы Каменска-Уральского назначен Евгений Юндин, который работал замом Зубова.

«Евгений Юндин – специалист с глубоким пониманием системы здравоохранения и многолетним опытом работы непосредственно в городской больнице Каменска-Уральского. Его карьерный путь начался здесь с позиции врача-стажера урологического отделения. Впоследствии, получив дополнительное образование в области организации здравоохранения и ультразвуковой диагностики, он занял пост заместителя главного врача по медицинской части. Этот опыт позволил ему не только отточить свои управленческие навыки, но и глубоко изучить все аспекты функционирования больницы», – пояснили в пресс-службе минздрава.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

