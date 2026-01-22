Терапевт доверил девушке с сайта знакомств миллион, а она оказалась мошенником

В Екатеринбурге полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Пострадавший – 42-летний врач-терапевт. В октябре прошлого года на сайте знакомств начал переписываться с некой Вероникой. Та рассказала, что занимается инвестициями на бирже и может помочь ему заработать. Врач поддался на уговоры и оформил кредит на 1,2 млн рублей.

«После он создал на указанной подружкой интернет-площадке личный кабинет и внес деньги. Вскоре на сайте появились сведения о том, что «вклад» начал приносить доход. В начале декабря врач хотел вывести «доходы», но не смог. Через некоторое время с ним связался некий «Дмитрий» якобы из техподдержки и сообщил, что для разблокировки личного кабинета необходимо еще 6 млн рублей. Услышав такое, потерпевший понял, что попался в руки к мошенникам. Тем не менее еще больше месяца он предпринимал попытки получить свои средства обратно, но ни «Дмитрий», ни «Вероника» уже не отвечали», – сообщили в полиции города.

В настоящее время по заявлению гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

