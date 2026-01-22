Фонд капремонта заплатит 500 тысяч хозяйке квартиры, пострадавшей во время пожара

Жительница Екатеринбурга получит 500 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба – ее квартира пострадала во время тушения пожара, который случился во время капремонта на крыше жилого дома.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в июле 2023 года подрядчик ООО «Мегполис» по договору с Фондом капремонта чинил крышу многоквартирного дома на пересечении улиц Первомайская и Гагарина в Екатеринбурге. В какой-то момент на крыше произошел пожар, в ходе тушения которого залило квартиру на верхнем этаже. УК ООО «Фонд Радомир» составила акт, согласно заключению экспертов, ущерб составил 520 620 рублей.

Собственница квартиры Анна подала иск о возмещении ущерба в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Изначально иск был предъявлен к ООО «Мегаполис», ООО «Фонд Радомир» и страховщику СПАО «Ингосстрах». В ходе процесса истец отказалась от требований к управляющей компании, а суд привлек к участию в деле в качестве соответчика Фонд капремонта.

Решением суда иск был удовлетворен частично. С Фонда взыскано 520 620 рублей ущерба и 8 406 рублей судебных расходов. В удовлетворении требований к подрядчику ООО «Мегаполис» и страховой компании «Ингосстрах» судом было отказано.

Не согласившись с решением, Фонд капремонта и ООО «Мегаполис» подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Они указывали на отсутствие их вины, утверждая, что пожар возник в результате умышленных действий третьих лиц (поджога), что исключает их ответственность.

Областной суд установил, что Фонд капремонта, как заказчик и ответственный за организацию работ, обязан был осуществлять контроль за их выполнением и пожарной безопасностью. То, что пожар мог быть вызван действиями третьих лиц, не освобождает фонд от ответственности перед собственником поврежденного жилья как потребителем коммунальных услуг.

Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Оно вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

