Четверг, 22 января 2026, 15:01 мск

Свердловские врачи помогают беременным онкобольным стать мамами

Фото: ДИП Свердловской области

Свердловские врачи помогают беременным женщинам с онкодиагнозами выносить и родить здоровых детей – современные медицинские подходы в лечении позволяют сохранить беременность. Так, у пациенток Свердловского областного онкологического диспансера родились уже 12 здоровых малышей.

По словам руководителя амбулаторно-химиотерапевтической службы СООД Марины Зафировой, женщинам назначают эффективные противоопухолевые лекарственные препараты, которые безопасны для плода. За последние несколько лет успешное лечение прошли и стали мамами женщины с разными видами рака, включая колоректальный, рак шейки матки и щитовидной железы.

Так, например, екатеринбурженка Марина Ткачук узнала об онкологическом заболевании на 18-й неделе беременности. Шишка в подмышечной впадине оказалась опухолью молочной железы. Марина получала химиотерапию почти до самых родов. Отмечает, что переносила ее довольно легко. На 36-й неделе на свет появилась ее дочь. Как объясняет заведующая отделением опухолей молочной железы и опухолей кожи СООД Маргарита Магдалянова, лечение продолжается: хирургическое удаление опухоли и реконструктивно-пластические операции обычно планируют уже после родов. В комплексной терапии может быть также назначена лучевая терапия и продолжено лекарственное лечение, рассказали в ДИПе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

