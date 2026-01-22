При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле появится новая ледовая арена

В Нижнем Тагиле продолжается строительство крытой ледовой арены в микрорайоне Выя. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области, администрацией города и холдингом ЕВРАЗ. На строительство объекта направлено порядка 520 миллионов рублей налоговых отчислений компании.

В настоящее время идет монтаж металлоконструкций и подготовка основания под фундаменты, выполнен перенос сетей коммунальной инфраструктуры. Сдача объекта запланирована на декабрь 2026 года. На арене площадью 3,6 тысячи квадратных метров проектом предусмотрены ледовое поле размером 60×30 метров с системой искусственного льда, вестибюль, гардероб, четыре раздевалки на 25 человек с душевыми, помещения для заточки коньков и подгонки клюшек, прокат, тренерская и гараж для машины по заливке льда.

«Строительство спортивных объектов – это часть нашей долгосрочной стратегии по улучшению качества жизни в городах, где работает ЕВРАЗ. С 2017 года, в рамках партнерских соглашений с регионом и муниципалитетом, мы направили в Нижний Тагил более 23,4 миллиарда рублей налоговых отчислений на реализацию инфраструктурных и социальных проектов. Сегодня мы продолжаем эту работу, и каток на Вые станет следующим важным шагом в развитии городского пространства», – прокомментировал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Хоккейная школа в Нижнем Тагиле всегда была на высоте, поэтому появление нового крытого катка даст стимул развитию данного вида спорта. Новый каток станет домашней площадкой для воспитанников местного клуба «Мечта». Он предоставит юным спортсменам возможность круглогодично тренироваться на качественном искусственном льду и принимать участие в соревнованиях. Самое главное, что в городе появится еще одна площадка, которая будет способствовать приобщению к спорту подрастающего поколения», – отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

За счет налогов ЕВРАЗа в рамках соглашения уже реализован ряд ключевых проектов: построен мост через Тагильский пруд, обновлена Привокзальная площадь – включая стелу «Город трудовой доблести», проведен капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества, восстановлено историческое здание Демидовской поликлиники.

В течение ближайших лет продолжится строительство спортивно-оздоровительного комплекса на ул. Фрунзе, культурно-образовательного центра в Гальяно-Горбуновском массиве, будут отремонтированы концертный зал Нижнетагильской филармонии и школа «Центр образования № 1». На базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа и корпоративного учебного центра ЕВРАЗа будет создан Центр профессиональных компетенций. Также средства будут направлены на проектирование, госэкспертизу и строительство магистральной улицы от северного подъезда к Нижнему Тагилу (автодорога Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов) до топливозаправочного комплекса.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube