Парк общественного транспорта в Екатеринбурге пополнится более чем на 200 единиц

В 2026 году в Екатеринбурге продолжится обновление парка общественного транспорта, а также появится больше выделенных полос для его движения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году Екатеринбург закупит 15 автобусов особо большого размера, 100 автобусов большого и 30 автобусов среднего класса, 50 трамваев и 50 троллейбусов.

Выделенные полосы организуют по следующим участкам общей длиной 8,4 километра:

– улица Амундсена от Академика Парина до Екатеринбургской кольцевой автодороги;

– проспект Космонавтов от Ильича до Шефской;

– проспект Космонавтов от Машиностроителей до переулка Мельковского;

– проспект Космонавтов от Челюскинцев до Фронтовых Бригад;

– улица Орджоникидзе от 40-летия Октября до Машиностроителей.

С той же целью бортовым камнем или делиниаторами обособят трамвайные пути по 14 зонам – на проспекте Ленина и улицах Луначарского; Энтузиастов; Донской; Викулова; Владимира Высоцкого; Радищева; Куйбышева; Победы; Малышева; Старых Большевиков; Челюскинцев; Гагарина; 8 Марта.

