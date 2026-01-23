В Екатеринбурге побит температурный рекорд

Вчера в Екатеринбурге среднесуточная температура воздуха составила -28,5 °C. Это самое холодное 22 января с 1972 года, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

В Свердловской области самым холодным пунктом стал Ивдель – здесь температура опустилась до -41,3°.

Сибирский антициклон достиг значительных размеров, распространив свое влияние на юге до Китая и Узбекистана, на севере – до Полюса, а на западе – до Скандинавии. В пятницу центральная часть гребня антициклона располагается над Средним Уралом, что обеспечивает понижение температуры воздуха в регионе до -35...-40 градусов в ночное время и достаточно слабый дневной прогрев, пишет синоптик Алексей Пулин.

С отходом гребня на юг начнется постепенное потепление. Ночь на субботу еще будет морозной, а вот днем 24 января ожидается «потепление» до отметок, близких к -20 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

