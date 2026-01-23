«Зловоние и вой»: режевляне выиграли суд у соседки, держащей 8 собак

Жительница Режа подала в суд на соседку, которая держит к квартире восемь крупных собак и нескольких кошек. Владелица стаи на протяжении двух лет отравляла существование жителям многоквартирного дома в переулке Олега Кошевого и посетителям расположенной рядом поликлиники.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, соседи и сотрудники соседней поликлиники в суде описали невыносимые условия. По их словам, от квартиры постоянно исходит сильное зловоние, которое распространяется по общему коридору и проникает в другие помещения. Собаки лают и воют днем и ночью, не давая людям отдыхать. Когда животных выпускают на улицу, они сбиваются в стаю и пугают жителей, особенно детей и пожилых людей, которые боятся выносить мусор.

Также свидетели сообщили, что из-за антисанитарии в их квартирах появились блохи и тараканы, а стена общего туалета, смежная с нехорошей квартирой, отсыревает и гниет. Неоднократные жалобы и вызовы полиции к владелице животных не возымели эффекта. Соседи в течение 2 лет пытались найти общий язык с владелицей животных, но тоже безуспешно.

Суд, исследовав все доказательства и показания, признал требования истца обоснованными. Хозяйку собак обязали убрать животных из квартиры. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Реж, Елена Владимирова

