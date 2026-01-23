российское информационное агентство 18+

Из-за мороза самолеты приходится греть дольше

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предупредила, что из-за сильного мороза могут быть небольшие подвижки в расписании рейсов, вылетающих из Кольцово: ночью там температура воздуха опускалась до -37 °C. «Прилеты и вылеты воздушных судов в/из аэропорта Кольцово в настоящий момент осуществляются в штатном режиме, однако возможны небольшие отклонения в расписании, связанные с необходимостью дополнительного обогрева систем самолетов, двигателей и салона», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что инженерно-техническая и наземная службы подготовлены к любым погодным условиям и работают в усиленном режиме.

Екатеринбург, Елена Сычева

