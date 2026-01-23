В Екатеринбургской семинарии начнут готовить военных священников

В 2026 году Екатеринбургская духовная семинария откроет прием абитуриентов на новую программу обучения – «Подготовка военного духовенства и взаимодействие с Вооруженными силами».

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, семинария при этом будет плотно сотрудничать с военным учебным центром УрФУ.

Решение об открытии магистерской программы в Екатеринбургской духовной семинарии для клириков, окормляющих воинские подразделения, было принято 15 мая 2025 года на заседании Священного синода Русской православной церкви.

Сегодня в военном отделе Екатеринбургской епархии насчитывается более 170 священнослужителей, которые работают с 239 воинскими частями и подразделениями силовых структур.

