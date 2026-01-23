Более 200 тысяч свердловчан держат брокерские счета

В Свердловской области 210 тысяч жителей владеют индивидуальными инвестиционными счетами. По данным на октябрь 2025 года, общий объем активов на ИИС превысил 25 миллиардов рублей. За год число владельцев счетов выросло на 5%, а сумма – на 51%. Такой рост объясним значительным притоком средств в третьем квартале и положительной переоценкой российских облигаций, сообщили в Уральском управлении Банка России.

Большая часть индивидуальных инвестиционных счетов – брокерские. По статистике Центробанка, 202 тысячи человек являются клиентами брокерских компаний, в среднем на счетах они держат по 120 тысяч рублей. Восемь тысяч свердловчан заключили договоры доверительного управления, средняя сумма их активов составляет 160 тысяч рублей. Интерес розничных инвесторов к доверительному управлению снижается в целом по стране.

Как отмечают эксперты, в условиях постепенного снижения процентных ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой инвесторы наращивают вложения в российские облигации. Наибольшей популярностью пользуются долгосрочные облигации федерального займа и бумаги компаний с высоким кредитным рейтингом. А вот спрос на акции снижается.

По данным Московской биржи, инвесторы стали чаще открывать более одного ИИС третьего типа (один человек может открыть до трех счетов). Инвестиционный счет третьего типа появился в 2024 году, по нему владелец может получить сразу два налоговых вычета – на взнос и на доход. В этом году минимальный срок владения счетом составляет пять лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

