Школьники пожаловались Мизулиной: им не разрешают пропускать уроки в мороз

Школьники пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на то, что их заставляют ходить в школу в мороз. В Екатеринбурге сегодня температура воздуха опустилась до -35 °C. При этом при -32° без ветра и ниже даже старшеклассники могут не посещать занятия. В это время должен быть организован дистант. Однако, по версии подписчиков Мизулиной, правилам следуют не все школы. Скриншоты жалоб она публикует в своем канале.

«В нашей школе совсем не работает отопление. Температура в классах не поднимается выше -15°! Классный руководитель сегодня написал что в школу мы 23 числа идём, буквально что «дипортамент запретил не учиться, все идём!" это откровенный бред... Даже если надеть куртку, сидя по часу без движения на уроке окочинеешь... Как так можно? Уже представляю как массово мы все заболеванием после такой учёбы», – пишет екатеринбуржец (авторская пунктуация и орфография сохранены).

В департаменте образования Екатеринбурга опровергли информацию о том, что в какой-то из школ нет отопления. Также там уточнили, что жалоб по поводу того, что детей заставляют ходить в морозы на уроки, не было: «В муниципальные образовательные организации было направлено поручение о соблюдении требований ограничений обучения по температурному режиму в соответствии с СанПиН. Обращений от родителей по данному вопросу не поступало».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube