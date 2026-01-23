Екатеринбуржцы в среднем берут кредит на 700 тысяч рублей

Финансовый маркетплейс Сравни.ру изучил данные по оформленным заявкам на кредиты в 15 городах-миллионниках по итогам 2025 года. Екатеринбург занял четвертое место с долей заявок в размере 6%, а средняя сумма запроса составила 696 142 рубля.

По данным финтех-компании, Москва с долей 25% уверенно занимает первое место по количеству поданных заявок. На втором месте Санкт-Петербург с показателем 12%. Замкнули тройку лидеров Краснодар с долей 7%, Екатеринбург и Новосибирск – по 6%. Примечательно, что сразу семь городов – Красноярск, Уфа, Челябинск, Самара, Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону – делят места с 5-го по 12-е, имея практически равную долю заявок (4-5%), замыкает рейтинг Омск (3%).

Параллельно аналитики изучили структуру запрашиваемых сумм кредитов. Московские заемщики лидируют с показателем 945 474 рубля. Жители Санкт-Петербурга в среднем запрашивают 787 062 рубля, Казани – 738 532 рубля, Краснодара – 720 847 рублей. Минимальные средние суммы зафиксированы в Омске (522 570 рублей), Красноярске (594 781 рубль) и Иркутске (604 595 рублей). Совокупная сумма запрошенных кредитов в исследуемых городах составила более 10 миллионов рублей.

«Полученные данные демонстрируют характерную картину: жители крупных экономических центров не только активнее подают заявки на кредиты, но и запрашивают значительно большие суммы. Мы видим устойчивый тренд на рост среднего чека по всей стране. Интересно, что Казань и Краснодар обогнали многие города-миллионники по сумме запроса, что, скорее всего, связано с активным развитием региональной экономики и потребительским спросом на юге страны», – отметил Магомед Гамзаев, директор по развитию финансовых продуктов в Сравни.ру.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube