В сети вирусится тренд – «ленивый» японский тирамису за 5 минут

В интернете вирусится новый гастротренд, пользователи делятся рецептами «ленивого» японского тирамису. Десерт, говорят, готовится за 5 минут.

Для приготовления понадобятся:

греческий йогурт – 1 порция;

сахарная пудра – 1-2 чайные ложки (по вкусу);

печенье (на выбор: Савоярд», «Мария», «Юбилейное», «Малышок», Belvita, Oreo или любое другое) – 5-8 штук;

Эспрессо – 1 шот (25-30 мл);

Какао-порошок или тёртый шоколад – для украшения.

Как готовится:

Греческий йогурт нужно смешать с сахарной пудрой и кофе, чтобы получился воздушный крем. После этого «утопить» в креме печенье. Убрать десерт в холодильник на час, в идеале – на ночь. За это время печенье хорошо пропитается, а текстура станет более нежной. Перед подачей стоит посыпать какао-порошком или тертым шоколадом через ситечко.

Альтернативные варианты приготовления:

Классический рецепт слоями. Нужно приготовить крем, смешав йогурт с сахарной пудрой. Печенье быстро обмакнуть в эспрессо. В стакан выложить десерт слоями (крем – пропитанное печенье – крем) и убрать в холодильник. Со вкусом матча или ванили. Для нового вкуса можно добавить в йогуртовый крем чайную ложку порошка матча или щепотку ванили. Печенье обмакнуть в кофе, как в классическом рецепте. Готовый десерт вместо какао можно посыпать кокосовой стружкой. Детский вариант. Йогурт перемешать с какао или ягодным морсом, а между слоями спрятать кусочки банана или клубники.

Фудблогеры отмечают, что вариант «ленивого» тирамису хорош быстротой приготовления и балансом вкуса. Он получается не таким приторным, как оригинал: йогурт заменяет жирный крем, а сахарную пудру можно добавить по своему вкусу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

