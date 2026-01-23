За год на Урале возбуждено 6 уголовных дел о побоях в отношении подростков

В 2025 году в Свердловской области было возбуждено шесть уголовных дел о побоях и причинении вреда здоровью в отношении шестерых подростков от 16 до 18 лет. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела организации деятельности подразделений ПДН ГУ МВД Свердловской области Оксана Воробей.

Она добавила, что уголовная ответственность за преступления против жизни и здоровья людей наступает с 16 лет, но драки и жестокое отношение к одноклассникам случаются и между детьми младшего возраста. Понятия «буллинг» в законодательстве не существует, поэтому в полиции такие действия квалифицируют как «общественно опасные деяния». В 2025 году полиция зафиксировала 312 таких инцидентов, в которых приняли участие 359 подростков младше 16 лет, это на 14% меньше, чем в 2024 году. При этом убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью не было.

Екатеринбург, Елена Владимирова

