В Екатеринбурге хотят ускорить эвакуацию автомобилей, мешающих уборке улиц

В администрации Екатеринбурга подвели итоги работы системы автоматического управления эвакуацией транспортных средств (САУЭ), которая фиксирует неправильно припаркованные автомобили. Программный комплекс был внедрен в июле 2025 года. За шесть месяцев при помощи системы было эвакуировано 1615 машин.

Как сообщил замдиректора департамента транспорта Сергей Яскевич на совещании в мэрии, сегодня инспектор ГИБДД физически может оформить протокол о нарушении на 15-20 автомобилей в сутки. С потенциалом САУЭ это количество можно увеличить в 10 раз. Также для выявления нарушителей запрета на парковку используются приборы «Паркон». В 2025 году 9 комплексов контролировали более тысячи участков улично-дорожной сети. В результате было вынесено более 238,7 тысячи постановлений о нарушении. Яскевич отметил, что навести порядок на улицах города поможет передача полномочий по эвакуации транспортных средств органам местного самоуправления. Это позволит эвакуировать автомобили без участия сотрудников Госавтоинспекции – то есть увеличить количество вывезенных машин. Сейчас такие возможности есть у Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга.

Замминистра транспорта Свердловской области Наталья Новицкая сообщила, что этот вопрос прорабатывается в региональном правительстве. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил своему заму Рустаму Галямову создать рабочую группу «по решению вопроса оптимизации процесса фиксации нарушений и эвакуации автомобилей», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

