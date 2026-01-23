Суд конфисковал теннисный мячик за нелегальное пересечение границы

Свердловский областной суд оставил в силе необычное решение о конфискации одного шарика для настольного тенниса стоимостью 30 рублей.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, осенью 2025 года компания «ТТерминал» подавала в Кольцовскую таможню декларацию на международный экспресс-груз. В документах от отправителя значилась упаковка с шариками для пинг-понга. Декларант указал в графе «количество» 100 штук. Однако во время таможенного досмотра инспекторы обнаружили в посылке 101 шарик. Таким образом, один мячик стоимостью 30 рублей пересек границу нелегально.

Таможня усмотрела в этом нарушение правил декларирования и составила административный протокол. Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил конфисковать незадекларированный товар. Таким образом, государство изъяло один шарик для пинг-понга.

Представители «ТТерминала» обжаловали это решение, настаивая в Свердловском областном суде на отсутствии состава правонарушения, но облсуд не нашел оснований для изменения вердикта.

По сути, государство обратило в свою собственность предмет стоимостью 30 рублей, но реальные издержки на процесс – многократно выше. «Этот казус наглядно демонстрирует, что даже минимальная ошибка в таможенных документах, допущенная по небрежности, влечет за собой обязательные правовые процедуры. Их стоимость для государства несопоставима с ценой незадекларированного товара, но все расходы, в конечном итоге, ложатся на бюджет, формируемый в том числе и налогами компаний», – резюмируют в областном суде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube