Старый завод в центре Екатеринбурга разрешили сносить

Владельцам бывшего приборостроительного завода в центре Екатеринбурга разрешили снести его. Повторная экспертиза, которую провели специалисты Управления Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, не нашла нарушений в проекте демонтажа четырех корпусов завода. Расположенные рядом ОКН – дом Мамина-Сибиряка, усадьба купцов Тарасовых, бывшая почта, золотосплавная лаборатория и страховая касса – не пострадают.

Документы опубликованы на сайте управления.

Напомним, на здании завода расположен один из знаковых городских арт-объектов – работа Тимы Ради «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?».

Екатеринбург, Елена Сычева

