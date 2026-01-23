российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 января 2026, 15:44 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Мэрия планирует перенести точки продажи прессы в магазины «у дома»

Администрация Екатеринбурга согласовывает 96 точек для продажи печатной продукции взамен снесенных киосков «Роспечати».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, департамент потребительского рынка ведет переговоры с компанией, занимающейся распространением печатных изданий, и крупной продуктовой сетью для организации продажи товаров в 50 магазинах формата «у дома». Название сети городские власти не раскрывают, но отмечают, что магазины расположены наиболее близко к бывшим киоскам «Роспечати». Газеты и журналы в магазинах начнут продавать в ближайшее время.

Также в действующей редакции схемы размещения нестационарных торговых объектов включено 46 мест для киосков, специализирующихся на печатной продукции. Владельцы таких киосков имеют льготу – аренда земли для них стоит в десять раз меньше, чем для остальных.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,