Туристов удивили лошади на сочинских мусорках (ФОТО)

Туристов, отдыхающих на черноморском побережье, удивили животные, которые кормятся на местных помойках. Это не крысы, не кошки и не собаки. Это лошади. «Конечно, уральцев сложно удивить, у нас в Ревде свиньи на помойках кормятся и по всему городу шастают, но в Сочи расстарались – и удивили. Лошадей, кормящихся с мусорок, я еще не видела», – рассказала агентству туристка Екатерина.

Напомним, вопрос по ревдинским свиньям решается в областном суде. Владелец Анатолий Лутков не может обеспечить питание своих питомцев и держит их на «самовыгуле», так что они ходят по всему городу, создают аварийные ситуации на дорогах, роются в мусоре на контейнерных площадках, пугают детей и взрослых, а иногда вызывают жалость, например, некоторые местные жители устраивают им подстилки и подкармливают, чтобы они не замерзли в морозы. Ранее городской суд Ревды решил, что свиней должны изъять и передать в фермерское хозяйство, где им обеспечат нормальное содержание, однако Лутков успел подать жалобу в областную инстанцию. Только 12 февраля ее рассмотрят и решат – давать ли ей ход, составлена ли она без нарушений и обоснованна ли.

Екатеринбург, Елена Сычева

