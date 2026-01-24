Под Екатеринбургом на пожаре погиб мужчина

В Свердловской области в деревне Соколовка на улице Ленина вспыхнул пожар в частном доме, на площади 40 квадратных метров горели домашние вещи. При тушении спасатели нашли хозяина дома без признаков жизни.

Как рассказали в МЧС по Свердловской области, огонь потушили за 32 минуты. На месте работали 12 пожарных и 4 единицы техники.

В настоящий момент причину пожара устанавливают. Известно, что пожарного извещателя в доме не было.

Екатеринбург, Дарья Деменева

