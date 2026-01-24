«Пар выпустил», – сотрудник РЖД устроил стрельбу после ссоры с женой

В Нижнем Тагиле задержан 45-летний машинист РЖД Александр, который после ссоры с женой устроил стрельбу из шумового пистолета. Это случилось ночью 22 января на улице Ломоносова. Ранее он был судим за оборот оружия и нападение на полицейского.

По предварительным данным, до произошедшего супруга упрекнула мужчину в том, что он потратил деньги на пиццу.

«Владелец «Бульдога» [шумового пистолета] на вопрос сыщиков о целесообразности такого поступка пробормотал : «Пар выпустил». В настоящее время задержанный доставлен для разбирательства и принятия процессуального решения в дежурную часть территориального ОВД», – отметил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube