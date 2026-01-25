В Рефтинском сгорел бройлерный цех

Этой ночью в поселке Рефтинский вспыхнул пожар в бройлерном цехе, расположенном на улице Гагарина. Огонь охватил 400 квадратных метров. Обрушилась кровля здания на площади 3 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, на момент возгорания цех не работал – людей и домашней птицы внутри не было. На месте от МЧС России работали 11 единиц техники и 33 огнеборца.

Рефтинский, Дарья Деменева

