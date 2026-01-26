Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нехваткой лекарств в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Екатеринбурга, которая не смогла получить лекарство для себя и дочери.

Женщина и ее 17-летняя дочь страдают заболеванием дыхательных путей и нуждаются в регулярном приеме лекарственного препарата, однако с прошлого года медикамент выдается им с постоянными задержками, в декабре лекарство не предоставлено вовсе. «Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Заявительница вынуждена приобретать лекарство за свой счет. В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка», – сообщили в СКР.

Екатеринбург, Елена Владимирова

