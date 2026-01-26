Свердловчанин получил срок за то, что пугал людей страйкбольными гранатами

В Полевском осужден 42-летний Алексей Войнов, который устраивал опасные перформансы с гранатами в публичных местах, угрожая подросткам и взрослым.

Как сообщили в пресс-службе суда, несмотря на то что пиротехнические изделия были предназначены для страйкбола, суд квалифицировал его действия как уголовно наказуемое хулиганство.

Так, 8 октября 2025 года Войнов напугал двух подростков 13 и 15 лет. Он достал две гранаты для страйкбола, внешне похожие на боевые РГД-5 и Ф-1, и заявил о намерении их взорвать, осыпая подростков нецензурной бранью. Потерпевшие восприняли угрозу как реальную.

В тот же день Войнов, демонстрируя те же муляжи, устроил скандал в городской больнице, выкрикивая угрозы в адрес своей знакомой и других посетителей медучреждения.

Суд признал Алексея Войнова виновным в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), и подделке документа – он использовал фальшивое водительское удостоверение.

Все эти преступления мужчина совершил, будучи осужденным к условному лишению свободы. Поэтому суд отменил условное наказание и присоединил неотбытую часть старого наказания к новому. Итоговое наказание по совокупности приговоров составило 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Полевской, Елена Владимирова

