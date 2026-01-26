На Уралмаше закрыли пельменный цех из-за антисанитарии

В Екатеринбурге приставы на месяц опечатали пельменный цех, который находился на улице Индустрии, 96Д. Как сообщили в ГУФССП России по Свердловской области, в работе предприятия нашли множество нарушений.

Так, в цехе не было обязательной системы контроля безопасности продуктов (ХАССП). Кроме того, не нашли раковины с горячей водой, мылом и полотенцем. Были и другие нарушения: сырье завозили через ту же дверь, что и готовую продукцию, места для хранения не хватало, а само помещение и оборудование были в плохом состоянии – стены обшарпаны, а холодильник в мясном цехе покрылся ржавчиной.

По решению суда работу предприятия приостановили, а оборудование опечатали. Руководству сообщили о последствиях: если решение суда не будет выполнено, приставы оштрафуют компанию, также возможно привлечение к административной ответственности за неисполнение судебного решения.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube