Пассажир автобуса разделся догола и пытался убежать по трассе

Странная история произошла в автобусе, ехавшем по маршруту Екатеринбург – Серов. Один из пассажиров начал вести себя неадекватно, а потом попытался сбежать.

Как сообщает «4 канал», сначала мужчина говорил, что за ним следят, показывал паспорт и требовал остановить автобус.

«Мужчина подбежал к водителю и стал бить ногой по лобовому стеклу. Водителю пришлось остановить автобус. Двери открыли – и мужчина выбежал на улицу полностью голым при температуре около -25 градусов и побежал по трассе», – рассказал очевидец.

Неравнодушные пассажиры догнали мужчину и передали полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

