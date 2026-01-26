Свердловчанин получил год принудительных работ за травмирование пассажира в пьяном ДТП

Верхнепышминский суд приговорил Вячеслава Кошкина к году принудительных работ за пьяное вождение, из-за чего произошла тяжелая авария, в которой пассажир получил множественные переломы и другие серьезные травмы. Водителя признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

По версии следствия, вечером 11 августа Александр Кошкин вместе с другом в своей машине Kia Rio распивал спиртное. После этого мужчины поехали в Среднеуральск, встретили там еще двоих знакомых и вместе отправились в Верхнюю Пышму за добавкой. Ночью, около 3:20, пьяный Кошкин на большой скорости на трассе под Верхней Пышмой врезался в микроавтобус Fiat Ducato, который собирался повернуть. Известно, что все находящиеся в «Киа», включая водителя, не были пристегнуты.

В аварии пассажир с заднего сиденья получил множество тяжелых травм. У него были сломаны ребра и грудная кость, повреждено легкое (в том числе пневмоторакс справа). Также у него выявили ушибы головы, правой ноги и правой почки, тупую травму живота.

В суде Кошкин полностью признал вину. Его приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% от заработка в государственный бюджет, а также лишили водительских прав на 2,5 года.

Верхняя Пышма, Дарья Деменева

