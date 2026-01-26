Уральцы смогут чаще летать в Пекин

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит количество рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово в столицу Китая. С 21 февраля появится дополнительный рейс по субботам. А со 2 апреля самолеты будут летать дважды и по четвергам.

В настоящее время перевозчик летает до Пекина 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, четвергам и субботам, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Время в пути составляет 6 часов. Цена на билеты в одну сторону начинается от 26 198 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

