В Екатеринбурге пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров

С 28 до 31 января в екатеринбургском Дворце дзюдо пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров до 21 года. Как сообщили в ДИПе, в борьбе за медали встретятся более 500 молодых спортсменов более чем из 60 регионов России.

«Свердловская область по праву считается одним из центров развития дзюдо в России: за последние три года Екатеринбург принимал молодежное первенство, чемпионат страны и этап Russian Judo Tour. Нынешние соревнования пройдут в современном Дворце дзюдо, вход для зрителей свободный, поэтому приглашаю всех поддержать наших спортсменов», – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Всего будет разыграно 16 комплектов медалей между юниорами и юниорками в разных весовых категориях. Призовой фонд соревнований составит более трех миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

