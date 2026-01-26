Дорожные патрули спасли в морозы более 20 водителей

В морозы патрули Уралуправтодора спасали замерзающих на трассах водителей. Дежурные мастера ведут объезды дорог в Свердловской, Тюменской областях и в ХМАО. «Только за первый месяц года 23 водителя получили оперативную помощь прямо на трассе», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Там рассказали, что самые частые причины остановки – закончившееся топливо, поломка двигателя, неисправность колеса, проблемы с топливной системой и генератором, а также ДТП.

«Прибывшие на место дорожники подвозили топливо, помогали водителям с ремонтом, выставляя машину прикрытия. Некоторых автомобилистов грели в патрульном автомобиле, кого-то довозили до ближайшей АЗС или в кафе, кому-то требовалась транспортировка в больницу, а другим – буксировка в ближайший СТО», – уточнили в Уралуправтодоре.

Там напомнили, что в случае поломки и вынужденной остановки на трассе водители могут сообщить о случившемся по круглосуточному номеру диспетчерской и получить помощь. Номер круглосуточного телефона спасения 8-800-200-63-06.

Екатеринбург, Елена Сычева

