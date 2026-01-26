Уральские дети зимой чаще попадают в больницу с ожогами, чем с обморожением

В январе дети из Екатеринбурга в несколько раз чаще попадали в больницу с ожогами, чем с обморожениями.

Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава со ссылкой на специалистов детской городской клинической больницы № 9. За первый месяц года сюда обратились 24 пациента с обморожениями и более 90 пациентов – с ожогами различной степени.

«Большинство детей, поступающих к нам, получают травмы из-за незнания техники безопасности, а также по недосмотру взрослых. Поэтому главная профилактика – не оставлять детей одних, объяснять подрастающему поколению, как правильно одеваться в холода, как правильно пользоваться плитой и обогревательными элементами, и исключить самостоятельное использование пиротехнических изделий», – рассказал заведующий ожоговым отделением ДГКБ № 9 Павел Салистый.

Самая частая причина ожогов у малышей – кипяток. Медики советуют не пить горячие напитки с ребенком на руках: малыши могут активно двигаться и нередко опрокидывают посуду. Не надо также позволять детям самостоятельно открывать краны в ванной и на кухне до тех пор, пока они не научатся смешивать горячую и холодную воду. Горячие чайники и кастрюли должны стоять в недоступном для малышей месте.

