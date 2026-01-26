На улице Радищева встали трамваи из-за ДТП (ФОТО)

На улице Радищева около дома № 10 случилось ДТП – трамвай № 1 столкнулся с автомобилем, выехавшим на рельсы.

Как сообщает телеграм-канал «Транспортные новости Екб», задержано движение трамваев по маршрутам № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21.

Пассажирам советуют по возможности использовать альтернативные маршруты, а также внимательно слушать объявления водителей общественного транспорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

