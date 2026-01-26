российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 января 2026, 14:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Школьников переведут на дистант из-за тренировки ЕГЭ

В Екатеринбурге завтра, 27 января, учеников с первый по десятый классы переведут на дистанционное обучение из-за региональной тренировки ЕГЭ по математике. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе администрации города.

Пробные экзамены запланированы в 41 екатеринбургской школе. Как правило, тренировочные ЕГЭ проходят в тех же школах, где выпускники будут сдавать экзамены в основной период.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,