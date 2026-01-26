Школьников переведут на дистант из-за тренировки ЕГЭ

В Екатеринбурге завтра, 27 января, учеников с первый по десятый классы переведут на дистанционное обучение из-за региональной тренировки ЕГЭ по математике. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе администрации города.

Пробные экзамены запланированы в 41 екатеринбургской школе. Как правило, тренировочные ЕГЭ проходят в тех же школах, где выпускники будут сдавать экзамены в основной период.

Екатеринбург, Дарья Деменева

