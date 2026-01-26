За время СВО Героями России стали 17 уральцев

За время, прошедшее с начала специальной военной операции, звание Героя России получили 17 жителей регионов, входящих в Уральский федеральный округ.

Как сообщает газета «Ведомости», в Свердловской области родились шесть Героев России – участников СВО, в Челябинской – пять, в Тюменской – три, в Курганской – два, на Ямале – один. В ХМАО своих Героев России пока нет.

Больше всего героев оказались уроженцами Татарстана (17 человек), Кубани (15 человек), Амурской и Волгоградской областей, Дагестана, ДНР, Приморья (по 14 человек), следует из биографий военных, которые изучили «Ведомости».

Екатеринбург, Елена Владимирова

