Инфляция в Свердловской области замедлилась до 7,3%

В Свердловской области замедлился рост цен, но он по-прежнему выше, чем в целом по России. Инфляция в декабре составила 7,3%, в ноябре была 8,4%, сообщили в Уральском управлении Центробанка.

Под Новый год свердловчане более активно тратили деньги на подготовку к празднику, это привело к повышению цен на некоторые товары и услуги. Цены на продукты менялись по-разному. С одной стороны, дорожали огурцы, картофель, лук, морковь, свекла и яблоки – производители объясняли это ростом издержек на хранение и тепличное производство. С другой стороны крепкий рубль сделал сезонный импорт более доступным, поэтому подешевели помидоры, чеснок, сладкий перец, бананы и груши. Спрос и цены на апельсины в декабре, как обычно, снизились из-за того, что покупатели покупали больше мандаринов. Продолжается снижение цен на сахар и сливочное масло благодаря рекордному урожаю сахарной свеклы и росту производства молока.

«В декабре свердловчане традиционно приобретали новогодние подарки. В статистике отразилось предпраздничное оживление спроса на непродовольственные товары. Это позволило ретейлу увеличить продажи смартфонов, ноутбуков и другой электроники, а также парфюмерии и косметики по более высоким ценам. Очень часто за счет роста выручки в периоды повышенного спроса производителям и продавцам удается компенсировать возросшие издержки на материалы, зарплаты, аренду, логистику и при этом перевести цены на новый – приемлемый и для себя, и для потребителя – уровень», – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Из-за высокого спроса в праздники также подорожали билеты в театры и кинотеатры. Туристические поездки в Египет, ОАЭ и Турцию дешевеют на фоне увеличения количества авиарейсов в эти страны и укрепления рубля. Причиной снижения цен на отдых за границей стало и перераспределение спроса: уральцы все чаще предпочитают отдыхать в России.

«В целом по стране инфляция замедлилась с 6,6% до 5,6%. Чтобы она стала устойчиво низкой, общий спрос в экономике должен расти сдержаннее. Для этого необходимо продолжительное время поддерживать высокие ставки по депозитам и кредитам. По прогнозу, в 2026 году инфляция опустится до 4-5% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем», – сообщает регулятор.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

