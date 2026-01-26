Аэропорт Кольцово после сбоя регистрации вернулся в нормальный режим работы

После сбоя работы системы негистрации пасссжиров Leonardo аэропорт Кольцово вернулся в нормальный режим работы.

Напомним, что система бронирования авиакомпаний перестала работать вечером в понедельник. Причина отключения пока непонятна, но затронула она всех крупных перевозчиков и аэропорты России.

Чтоб минимизировать неудобства из-за того, что данные пассажиров не подгружались на стойках регистрации, сотрудники Кольцово перевели работу на альтернативные системы, а в отдельных случаях вели регистрацию пассажиров вручную. Это занимало чуть больше времени.

В зонах регистрации с пассажирами также работали представители авиаперевозчиков. Авиакомпании известили пассажиров о возникшем сбое в системах бронирования.

В 19.34 Кольцово заработал в нормальном режиме, сообщение об этом появилось в телеграм-канале аэропорта Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

