Дети из уральской хоккейной команды отравились в кафе в Архангельске

Восемь подростков из хоккейной команды Свердловской области, прибывших в Архангельскую область на соревнования, 22 января заболели после обеда в местном заведении общепита.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Архангельской области, анализы показали, что ребята заразились норовирусом второго типа. Санитарные врачи провели проверку в организации общественного питания ИП Соловьев В.А. (ресторан быстрого питания «Оливье»).

Там выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. 23 января заведение было временно закрыто. Дело об административном правонарушении передано для рассмотрения в Ломоносовский районный суд Архангельска.

Как сообщает Архангельское СУ СКР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Екатеринбург, Елена Владимирова

